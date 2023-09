„Słono" zapłacą za złamanie przepisów Data publikacji 20.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 4000 złotych mandatu dostał w niedzielę mieszkaniec gminy Szczutowo za spowodowaną wcześniej kolizję, bo przez swój brak ostrożności mógł doprowadzić do tragedii. „Słono” zapłaci także mieszkanka Tłuchowa. Kobieta również spowodowała kolizję, ale to był dopiero początek kłopotów, jakie na siebie ściągnęła. Przed sądem odpowie za to, że mając ponad 4 promile alkoholu w organizmie i zakaz prowadzenia pojazdów, przewoziła nietrzeźwego pasażera!

Poważne zagrożenie spowodował kierujący bmw mężczyzna, który, jadąc drogą krajową nr 10 z Warszawy w stronę Lipna, zjechał na przeciwległy pas ruchu, po którym poruszał się samochód ciężarowy. Choć kierowca TIR-a próbował zjechać na bok i tak doszło do zderzenia pojazdów. 27-letni mieszkaniec gminy Szczutowo został przez policjantów ukarany grzywną w wysokości 4000 złotych.

Mandaty o łącznej wysokości 2000 złotych zapłaci kierująca motorowerem, która także doprowadziła do kolizji. To jednak nie koniec jej kłopotów. W piątek (15.09.2023) 26-latka wsiadła na motorower, choć obowiązywał ją zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mało tego! Okazało się, że mieszkanka Tłuchowa miała ponad 4 promile alkoholu w organizmie! Na domiar złego, kobieta zabrała na motorower równie nietrzeźwego pasażera! Kilka razy spowodowała zagrożenie na drodze, aż w okolicy ronda w Kamieniu Kotowym najechała na pobocze i straciła panowanie nad pojazdem, doprowadzając do jego przewrócenia się. Mandaty dostała za spowodowanie zagrożenia w ruchu i przewożenie nietrzeźwego pasażera. Jednak jej sprawa trafi również do sądu. Tam odpowie za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów i kierowanie w stanie nietrzeźwości. Grozi jej nawet do 5 lat pozbawienia wolności i zapłata wielotysięcznej grzywny.