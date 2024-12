Rozstrzygnięcie konkursu filmowego „HEJT – Reaguj!” Data publikacji 12.12.2024 Powrót Drukuj W komendzie Powiatowej Policji w Lipnie odbyła się wczoraj uroczysta „gala wręczenia Oscarów”. Rozstrzygnęliśmy konkurs filmowy pod nazwą „HEJT – Reaguj!” Były emocje i gratulacje. Konkurs związany z prawami człowieka uświetnił obchody 20-lecia Systemu Ochrony Praw Człowieka w Policji i spełnił swoją funkcję edukacyjną.

Tematyka rozstrzygniętego wczoraj (11.12.2024) konkursu, jest nierozerwalnie związana z prawami człowieka i nawiązuje do obchodzonego w tym roku 20-lecia Systemu Ochrony Praw Człowieka w Policji.

Dziś świadomość ochrony tych praw jest wysoka i wydaje się wartością bezdyskusyjną. Nie zawsze jednak tak było. Zmieniały się przepisy a wraz z nimi organizacje. Zmieniała się pod tym kontem także Policja i jej regulacje prawne. Duże zmiany w tym zakresie weszły do Policji wraz ze zmianą najważniejszej dla nas Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. W odnowionej formacji i nowych warunkach ustrojowych Policja wprowadzała rozwiązania dbające o profesjonalizm działania swoich funkcjonariuszy w zakresie ochrony praw człowieka. Ta idea, zgodna zresztą z europejskimi standardami, w szczególności z Europejską Konwencją Praw Człowieka była bardzo ważnym krokiem do wdrożenia zagadnień ochrony praw człowieka na każdym poziomie kształcenia policyjnego. Działania te w 2004 roku zaowocowały utworzeniem stanowiska Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do Spraw Ochrony Praw Człowieka. W ślad za tym powstało systemowe, innowacyjne w skali Europejskiej rozwiązanie, jakim jest cała sieć policyjnych pełnomocników wojewódzkich i osób z nimi współpracujących.

Na poziomie powiatowym, Nieetatowi Pełnomocnicy ds. Praw Człowieka skupiają się na proaktywnych działaniach promujących zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej. Ich działania służą uświadamianiu i uwrażliwianiu policjantów i pracowników Policji na kwestie poszanowania godności, maksymalizowania empatycznych postaw policjantów w stosunku do wszystkich osób przebywających w Polsce oraz dbaniu o właściwe przygotowanie policjantów do reagowania w przypadku zaistnienia incydentów i przestępstw motywowanych nienawiścią.

Przez działania edukacyjne prowadzone w szkołach pełnomocnicy chcą docierać także do najmłodszych pokoleń. Organizowane z tego zakresu konkursy prowokują do samodzielnego zagłębiania się w tematy ochrony praw wszystkich obywateli.

Konkurs filmowy miał w regulaminie specjalny wymóg dotyczący tematu, którym w Policji także zajmują się członkowie zespołów do spraw ochrony praw człowieka – wymóg dostępności. Oprócz dużej wrażliwości, empatii i wiedzy na temat zjawiska hejtu i krzywdy, jaką ono wyrządza uczestnicy konkursu musieli uczynić swój film bardziej dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami. W tym celu należało zastosować napisy alternatywne w filmie, transkrypcję czy audiodeskrypcję. Laureaci konkursu świetnie poradzili sobie z tym wymogiem stosując nawet kilka ze sposobów zwiększenia dostępności swojego filmu.

Prezentujemy filmy, które "stanęły" na podium konkursu. Głębokie w swoim przekazie, dające do myślenia, poruszające bardzo trudne, często osobiste doznania, bo dotyczące tematu, któremu zwykle towarzyszy, dyskomfort, cierpienie, czy nawet trauma. Duży ciężar emocjonalny tematu nie oznacza bynajmniej, że trzeba go unikać. Hejt jest tematem, na który często trudno jest zacząć rozmowę, ale trzeba ją zaczynać i trzeba kończyć i trzeba reagować, bo to nasza bierność daje mu siłę.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za chęć pochylenia się nad tym tematem.

W konkursie wyłoniliśmy dwa wyróżnienia.

Drugie wyróżnienie zdobyła Lena Laskowska ze Szkoły Podstawowej numer 5 w Lipnie, za film pod tytułem „Nastoletnie niebezpieczeństwo” promujący ostrożność podczas naszych kontaktów z poznanymi przez Internet osobami. Nagrody i dyplomy za udział w projekcie i świetną grę aktorską w tym krótkometrażowym dziele otrzymały także: Zuzanna Jaworska, Amelia Szpanelewska, Gabriela Kitler, Julia Kościółek i Marta Wojciechowska.

Pierwsze wyróżnienie w konkursie powędrowało do Dawida Kilanowskiego z Zespołu Szkół w Karnkowie, który przekazał w swoim filmie ważne informacje i rady dotyczące zjawiska hejtu.

Trzecie miejsce w konkursie zajął film pod tytułem „STOP - HEJT!” Toli Jarczewskiej ze Szkoły Podstawowej numer 2 w Lipnie.

Miejsce drugie zajęła Julia Kamińska za swój film „Hejt – nie karm go!” Nagrody i dyplomy powędrowały także do aktorek realizujących ten projekt; Zuzanny Klejster, Oliwii Wilk, Gabrieli Szczepańskiej i Korneli Kwiatkowskiej.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął przejmujący obraz pod tytułem „Cisza hejtu” Aleksandry Figury.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Na gali obecny był Komendant Powiatowy Policji w Lipnie insp. Paweł Cichacki, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Pan Rafał Gołębiewski i Kierownik Posterunku Policji w Skępem aspirant sztabowy Andrzej Muszyński przedstawiciel Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem, którzy obok Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ds. Ochrony Praw Człowieka podinspektor Anny Frencel byli jednocześnie fundatorami nagród w konkursie!

Podziękowania powędrowały także do obecnych na sali szkolnych opiekunów tych filmowych projektów – nauczycieli – do Pani Moniki Dybicz, Pani Katarzyny Trojanowskiej, Pani Marioli Tkaczyk, Pani Marleny Klaban i Pana Krzysztofa Jagiełło.

Dla wszystkich jeszcze raz wielkie brawa!

Film zdobywca pierwszego miejsca w konkursie - film - cisza_hejtu.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik zdobywca pierwszego miejsca w konkursie - film - cisza_hejtu.mp4 (format mp4 - rozmiar 35.13 MB)

Film zdobywca drugiego miejscaw konkursie - film _nie_karm_go.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik zdobywca drugiego miejscaw konkursie - film _nie_karm_go.mp4 (format mp4 - rozmiar 19.27 MB)